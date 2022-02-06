Традиционные для кухни Азии ингредиенты можно легко найти в ближайшем супермаркете. Обычно они не отличаются большой ценой. Многие из перечисленных ингредиентов способны обогатить блюда и по-новому раскрыть вкус.

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Соевый соус

Этот соус, изготовленный из соевых бобов – одна из основ кухни Азии. Процесс его приготовления очень прост: для этого нужны бобы, соль, пшеница и специальная плесень. Эта процедура может длиться от нескольких недель до года.

В 2005 году журнал Bisoscience and Bioengineering опубликовал несколько исследований, проведенных по соевому соусу, и обнаружил, что он очень богат флавоном – природным антиоксидантом. Соевый соус благодаря своему вкусу может легко заменить соль.

Особый ингредиент / Фото pexels

Корень имбиря

Незаменимый компонент азиатской кухни – имбирь. Он уникален тем, что его можно использовать в любом виде – свежий корень, сушеный или маринованный. Его добавляют в выпечку, супы и тушеное мясо, он придает им сладковато-острый вкус и приятный аромат. А в сочетании с медом и лимоном он отлично проявляет свои лечебные свойства и способен облегчить простуду.

Вкусно и полезно / Фото pexels

Красный острый перец

Одна из отличительных черт азиатской кухни – пикантный вкус. Один из наиболее распространенных путей добавить его в блюдо – использовать острый красный перец. Его можно добавлять стручками, слайсами, в виде пасты или в виде порошка или хлопьев.

Пикантность для блюд / Фото pexels

Особые специи

В азиатской кухне следует использовать разнообразные ароматные пряности: чеснок, бодян, лемонграсс, сок и цедру лайма, а также корицу. Эти компоненты можно добавить практически в любое блюдо – это обогатит его вкус и придаст "азиатских" ноток.