Баба-шарпанина: рецепт аутентичного украинского блюда от участницы "МастерШеф"

Приготовьте на обед или ужин вкуснейшее украинское блюдо. Баба-шарпанина понравится многим.

Участница "МастерШеф" поделилась своим рецептом. Это блюдо упоминал еще Иван Котляревский в своей "Энеиде".

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Баба-шарпанина

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

– 300 граммов дорадо;– 200 граммов филе минтая;– 2 луковицы;– 1 морковь;– лавровый лист, перец черный горошком и молотый, корень петрушки, соль по вкусу;– 300 граммов рыбного бульона;– 180 – 200 граммов муки.

Приготовление:

В большую кастрюлю положите предварительно очищенное и вымытое дорадо, филе минтая, целую морковь и лук, лавровый лист, черный перец горошком и корень петрушки. Залейте все водой и поставьте вариться. Когда бульон закипит, посолите его и варите еще 30 минут после кипения. Далее извлеките из него рыбу, процедите и оставьте охлаждаться. Отварную рыбу отделите от костей и порвите на куски. На разогретой сковороде поджарьте нарезанный кубиком лук до золотистости, затем добавьте нарезанную кубиком отварную морковь. Посолите, поперчите и немного обжарьте. В отдельную миску налейте бульон, добавьте муку, немного соли и замесите тесто. Форму для запекания смажьте маслом, выложите в нее измельченную рыбу, поджарку и залейте тестом. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут. Готовую бабу-шарпанину посыпьте измельченным зеленым луком.