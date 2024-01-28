Баба-шарпанина: рецепт аутентичного украинского блюда от участницы "МастерШеф"
28 января 2024, 19:45Читати новину українською
Источник:Мирослава Пекарюк
Приготовьте на обед или ужин вкуснейшее украинское блюдо. Баба-шарпанина понравится многим.
Участница "МастерШеф" поделилась своим рецептом. Это блюдо упоминал еще Иван Котляревский в своей "Энеиде".
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Баба-шарпанина
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
– 300 граммов дорадо;
– 200 граммов филе минтая;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– лавровый лист, перец черный горошком и молотый, корень петрушки, соль по вкусу;
– 300 граммов рыбного бульона;
– 180 – 200 граммов муки.
Приготовление:
- В большую кастрюлю положите предварительно очищенное и вымытое дорадо, филе минтая, целую морковь и лук, лавровый лист, черный перец горошком и корень петрушки. Залейте все водой и поставьте вариться.
- Когда бульон закипит, посолите его и варите еще 30 минут после кипения. Далее извлеките из него рыбу, процедите и оставьте охлаждаться.
- Отварную рыбу отделите от костей и порвите на куски.
- На разогретой сковороде поджарьте нарезанный кубиком лук до золотистости, затем добавьте нарезанную кубиком отварную морковь. Посолите, поперчите и немного обжарьте.
- В отдельную миску налейте бульон, добавьте муку, немного соли и замесите тесто.
- Форму для запекания смажьте маслом, выложите в нее измельченную рыбу, поджарку и залейте тестом.
- Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут. Готовую бабу-шарпанину посыпьте измельченным зеленым луком.