По сути это котлеты из вареной гречки. Несмотря на свою простоту, они способны стать настоящим украшением стола.

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Гречаники – простой рецепт

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте на сковороде.
  2. Готовый лук смешайте с отварной гречкой, фаршем, яйцами и специями. По консистенции смесь должна напоминать обычный фарш для котлет.
  3. Сформируйте гречаники и обваляйте их в муке. Обжарьте на сковороде под закрытой крышкой до румяной корочки.
  4. После этого запеките гречаники в духовке в течение 10 – 15 минут. Чтобы блюдо получилось более сочным, его можно запекать с соусом, к примеру, сметанным, томатным или грибным.
  5. Подавайте гречаники с тушеными или сырыми овощами.