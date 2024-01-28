Учасниця "МастерШеф" поділилася своїм рецептом. Цю страву згадував ще Іван Котляревський у своїй "Енеїді".

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Баба-шарпанина

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У велику каструлю покладіть попередньо очищене та вимите дорадо, філе минтая, цілу моркву і цибулю, лавровий лист, чорний перець горошком та корінь петрушки. Залийте все водою і поставте варитись.
  2. Коли бульйон закипить, посоліть його і варіть ще 30 хвилин після кипіння. Далі вийміть з нього рибу, процідіть і залиште охолоджуватись.
  3. Відварену рибу відділіть від кісток і порвіть на шматки.
  4. На розігрітій пательні підсмажте нарізану кубиком цибулю до золотистості, потім додайте нарізану кубиком відварену моркву. Посоліть, поперчіть і трохи обсмажте.
  5. В окрему миску налийте бульйон, додайте борошно, трошки солі та замість тісто.
  6. Форму для запікання змастіть олією, викладіть в неї подрібнену рибу, засмажку та залийте тістом.
  7. Поставте запікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 50 хвилин. Готову бабу-шарпанину посипте подрібненою зеленою цибулею.