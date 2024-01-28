Учасниця "МастерШеф" поділилася своїм рецептом. Цю страву згадував ще Іван Котляревський у своїй "Енеїді".
Варто спробувати Смакота з глибини віків: готуємо панські гречаники з м'ясом
Баба-шарпанина
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У велику каструлю покладіть попередньо очищене та вимите дорадо, філе минтая, цілу моркву і цибулю, лавровий лист, чорний перець горошком та корінь петрушки. Залийте все водою і поставте варитись.
- Коли бульйон закипить, посоліть його і варіть ще 30 хвилин після кипіння. Далі вийміть з нього рибу, процідіть і залиште охолоджуватись.
- Відварену рибу відділіть від кісток і порвіть на шматки.
- На розігрітій пательні підсмажте нарізану кубиком цибулю до золотистості, потім додайте нарізану кубиком відварену моркву. Посоліть, поперчіть і трохи обсмажте.
- В окрему миску налийте бульйон, додайте борошно, трошки солі та замість тісто.
- Форму для запікання змастіть олією, викладіть в неї подрібнену рибу, засмажку та залийте тістом.
- Поставте запікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 50 хвилин. Готову бабу-шарпанину посипте подрібненою зеленою цибулею.