Бабка может иметь форму как кекса, так и плетенки, и содержать различные начинки – шоколад, джем, корицу. Традиционный рецепт пасхальной бабки имеет особенность – большое количество яичных желтков.
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Бабка "Праздничная"
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Разведите дрожжи в теплом молоке со столовой ложкой сахара и 3 столовыми ложками муки.
- Когда опара подойдет, насыпьте муку. Добавьте растертые с сахаром желтки, посолите и замесите тесто.
- Месите до появления пузырьков ориентировочно 10 минут и тогда влейте растопленный жир. Снова хорошо перемешайте, чтобы тесто его впитало. Добавьте промытый изюм, цедру, вымесите, накройте и поставьте, чтобы подошло.
- Когда тесто увеличится в объеме вдвое, разделите его на части, в соответствии с величиной застеленных пергаментом форм. Заполните форму на треть и поставьте, чтобы подошло.
- Когда тесто подойдет до краев формы, смажьте его яйцом и пеките в разогретой до 190 градусов духовке в течение 45 минут, если это большие бабки, и 40 – если маленькие.
- Пропитайте готовые бабки сиропом, сделанным из воды и сахара.
- Сверху украсьте глазурью. Для ее приготовления к желатину добавьте 2 столовые ложки воды и оставьте на 15 минут.
- 4 столовые ложки сахара вскипятите с остатками воды до растворения сахара. Добавьте разогретый желатин и взбивайте горячим до образования густой белой массы. Смажьте бабки глазурью.