Пасхального барашка традиционно пекут в Страстную субботу, чтобы принести его в церковь на благословение на следующий день. По христианскому обычаю, ягненок символизирует чистоту и невинность.
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Пасхальный барашек
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Миксером взбейте 120 граммов размягченного сливочного масла, сахар и ванильный сахар. Не прекращая взбивать, добавьте по одному яйца.
- Просейте 130 граммов муки с разрыхлителем и крахмалом. Соедините жидкую и сухую массы. Взбейте до однородности. Тесто должно быть густым.
- Форму для барашка смажьте растительным маслом и посыпьте мукой. Лишнее стряхните и наполните форму тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
- Достаньте форму из духовки и дайте немного остыть. Осторожно достаньте барашка выложите на тарелку. Смажьте его растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой.