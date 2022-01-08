Рецепт пирожков с картошкой

Время: 3 часа

3 часа Порции: 20 штук

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Фото Воладимира Ярославского

Ингредиенты:

– 200 граммов молока;

– 20 граммов яйца;

– 25 граммов сахара;

– 4 грамма сухих дрожжей;

– 75 граммов сливочного масла (или 50/50 масла и масла);

– 330 – 350 грамм муки;

– 3 грамма соли.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты. В теплое молоко добавьте сахар и перемешайте с половиной перемешанного яйца. Размешайте все вилкой и добавьте дрожжи. Оставьте опару настояться в теплом месте 15 минут.

Небольшими порциями добавьте к опаре муку, соль и вымешайте тесто. Снова оставьте его на 60 минут, чтобы он подошел.



Фото Воладимира Ярославского

Разогрейте сливочное масло и масло в отдельной посуде, смешайте. Добавьте в тесто и тщательно его разомните. Оставьте на 30 минут в теплом месте.

Разделите его на 20 кусочков по 40 граммов и раскатайте на пирожки.



Фото Воладимира Ярославского

Выложите готовую начинку на тесто и сформируйте пирожок.

Смажьте его яйцом и отправьте подойти еще на 30 минут.

Выпекайте пирожки в разогретой духовке до 200 – 210 градусов 9 минут.

Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Тесто для домашних пирожков

Быстрый и рабочий, вкусный рецепт на 20 пирожков. Вес теста на каждый по 40 граммов.

200 г молока

20 г яйца

(Половина целого перемешанного)

25 г сахар

4 г сухих дрожжей (если давно открыты возьмите 5 г)

75 г масла (я беру 50\50 сливочное и растительное)

330 – 350 г мука

3 г соль

В теплое молоко добавить сахар, половину перемешанного вилкой яйца.

(Вторая половина пойдет помазать пирожки перед выпечкой) размешать вилкой и добавить сухие дрожжи, следите, чтобы они были не давние. Дать им постоять 15 минут (накройте все полотенцем) – стать активными – на поверхности появится пена.

Вмешать муку - добавляйте не все сразу - у меня тесто взяло 330 граммов. Соль добавляем в муку.

Оставьте тесто в миске под пленкой или полотенцем в теплом месте подойти, у меня на это ушло примерно 1 час. На кухне должно быть тепло!

Подглядывайте на тесто – если подошло быстрее приступаем к следующему этапу. Отдельно разогрейте в сотейнике сливочное и растительное масло – просто пока смесь не станет приятно теплой. Вмешайте масло в тесто еще в миске, а затем хорошо вымешайте тесто руками на столе, верните в миску под пленку еще на 30 минут в теплое место. Когда готово – я разбросал на 20 кусочков по 40 граммов. Свернул "шарики" из теста, расплющил их ладонью. Сверху положил начинку.

Я делал просто отваренную толченую картошку и жареный на сливочном масле лук, соль, черный перец. Сформировал изделия – свернул как вареник, залепил края, положил швом вниз. Поставил подойти минут 40 в теплом месте или под полотенцем. Смазал оставшееся яйцом (можно добавить еще немножечко молока и сахара для цвета). Выпекал при температуре 200 -210 градусов 9 минут.

Дрожжи замена сухих на свежие 1:3 и наоборот.