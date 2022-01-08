Рецепт пиріжків з картоплею
- Час: 3 години
- Порції: 20 штук
Читайте також Смакота на Різдво: салат цезар, курча тапака та запечені з овочами стегенця
Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти. До теплого молока додайте цукор та перемішайте з половиною перемішаного яйця. Розмішайте все виделкою та додайте дріжджі. Залишіть опару настоятися в теплому місці 15 хвилин.
- Невеликими порціями додайте до опари борошно, сіль та вимішайте тісто. Знову залишіть його на 60 хвилин, щоб воно підійшло.
Фото Володимира Ярославського
- Розігрійте вершкове масло та олію в окремому посуді, змішайте. Додайте до тіста та ретельно його розімніть. Залишіть на 30 хвилин в теплому місці.
- Розділіть його на 20 шматочків по 40 грамів та розкачайте на пиріжки.
Фото Володимира Ярославського
- Викладіть готову начинку на тісто та сформуйте пиріжок.
- Змастіть його яйцем та відправте підійти ще на 30 хвилин.
- Випікайте пиріжки в розігрітій духовці до 200 – 210 градусів 9 хвилин.
Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Тісто для домашніх пиріжків
Швидкий і робочий, смачний рецепт на 20 пиріжків. Вага тіста на кожен по 40 грамів.
- 200 г молока
- 20 г яйця
- (Половина цілого перемішаного)
- 25 г цукор
- 4 г сухих дріжджів (якщо давно відкриті візьміть 5 г
- 75 г масла (я беру 50 \ 50 вершкове і рослинне)
- 330 – 350 г борошно
- 3 г сіль
У тепле молоко додати цукор, половину перемішаного виделкою яйця.
(Друга половина піде помазати пиріжки перед випічкою) розмішати виделкою і додати сухі дріжджі, слідкуйте, щоб вони були не давні. Дати їм постояти 15 хвилин (накрийте все рушником) – стати активними – на поверхні з'явиться піна.
Вмішати борошно - додавайте не все відразу - у мене тісто взяло 330 грамів. Сіль додаємо в борошно.
Залиште тісто в мисці, під плівкою або рушником в теплому місці підійти, в мене на це пішло приблизно 1 година. На кухні має бути тепло!
Підглядайте на тісто – якщо підійшло швидше приступаємо до наступного етапу. Окремо розігрійте в сотейнику вершкове і рослинну олію – просто поки суміш не стане приємно теплою. Вмішайте масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі, поверніть в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце. Коли готове – я розкидав на 20 шматочків по 40 грамів. Згорнув "кульки" з тіста, розплющив їх долонею. Зверху поклав начинку.
Я робив просто відварену товчену картоплю і смажену на вершковому маслі цибулю, сіль, чорний перець. Сформував вироби - згорнув наче вареник, заліпив краї, поклав швом униз. Поставив підійти хвилин 40 у теплому місці або під рушником. Змастив залишився яйцем (можна додати ще трішечки молока і цукру для кольору). Випікав при температурі 200 -210 градусів 9 хвилин.
Дріжджі заміна сухих на свіжі 1: 3 і навпаки.