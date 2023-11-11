Баклажаны по-херсонски по случаю праздника: приготовьте любимое блюдо свободных и сильных людей
11 ноября 2023, 12:34Читати новину українською
Источник:"Аутентичная Украина"
Ровно год назад наши защитники освободили Херсон от оккупантов. Этот город всегда был и будет украинским – в щедром на урожаи южном регионе, населенном людьми, которые придумывают самые вкусные рецепты.
Один из таких – баклажаны по-херсонски. Приготовить эту закуску очень просто, несмотря на это она может быть вкусным гарниром или же полноценным самостоятельным блюдом, которое подается как горячим, так и холодным.
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Рецепт баклажанов по-херсонски
Время: 40 минут
Порции: 4Ингредиенты:
– 3 баклажана;
– 2 помидора (желательно сорта "Микадо" или "Воловое сердце");
– 2 сладких красных перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 репчатый лук;
– 3 – 4 ложки подсолнечного масла;
– сок из четвертинки лимона;
– соль, сахар, перец по вкусу.
Баклажаны по-херсонски / Фото "Аутентичная Украина"
Приготовление:
- Все овощи нужно хорошо промыть и почистить.
- Баклажаны и перцы разрежьте пополам, после чего запеките в духовке до готовности.
- В это время нужно бланшировать помидоры – залить кипятком и очистить от кожицы. Затем их следует нарезать маленькими кубиками.
- Готовые перцы и баклажаны почистите от кожуры и мелко нашинкуйте.
- Добавьте масло, чеснок, сырой натертый лук, лимонный сок и специи. Тщательно перемешайте смесь до получения однородной массы.
- Подавайте баклажаны по-херсонски на стол со свежим хлебом или гренками.
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