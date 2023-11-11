Один з таких – баклажани по-херсонськи. Приготувати цю закуску дуже просто, попри це вона може бути смачнющим гарніром або ж повноцінною самостійною стравою, яка подається як гарячою, так і холодною.
Буде смачно Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Рецепт баклажанів по-херсонськи
Час: 40 хвилин
Порції: 4
Баклажани по-херсонськи / Фото "Автентична Україна"
Приготування:
- Всі овочі потрібно добре помити та почистити.
- Баклажани та перці розріжте навпіл, після чого запечіть у духовці до готовності.
- В цей час потрібно бланшувати помідори – залити окропом та очистити від шкірочки. Далі їх слід нарізати маленькими кубиками.
- Готові перці та баклажани почистьте від шкірки та дрібно наріжте.
- Додайте олію, часник, натерту сиру цибулю, лимонний сік та спеції. Ретельно перемішайте суміш до отримання однорідної маси.
- Подавайте баклажани по-херсонськи до столу зі свіжим хлібом або грінками.
Смачного!