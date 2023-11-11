Один з таких – баклажани по-херсонськи. Приготувати цю закуску дуже просто, попри це вона може бути смачнющим гарніром або ж повноцінною самостійною стравою, яка подається як гарячою, так і холодною.

Буде смачно Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами

Рецепт баклажанів по-херсонськи

Час: 40 хвилин

Порції: 4


Баклажани по-херсонськи / Фото "Автентична Україна"

Приготування:

  • Всі овочі потрібно добре помити та почистити.
  • Баклажани та перці розріжте навпіл, після чого запечіть у духовці до готовності.
  • В цей час потрібно бланшувати помідори – залити окропом та очистити від шкірочки. Далі їх слід нарізати маленькими кубиками.
  • Готові перці та баклажани почистьте від шкірки та дрібно наріжте.
  • Додайте олію, часник, натерту сиру цибулю, лимонний сік та спеції. Ретельно перемішайте суміш до отримання однорідної маси.
  • Подавайте баклажани по-херсонськи до столу зі свіжим хлібом або грінками.

Смачного!