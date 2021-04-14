Как приготовить цвикли: рецепт свеклы с хреном на Пасху
Легкий и быстрый рецепт традиционной острой закуски из свеклы и хрена к пасхальному столу.
Источник:24 канал
Пришло время готовиться к Пасхе и заранее готовить вкусные закуски, такие как цвикли.
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Цвикли – традиционная острая закуска из свеклы и хрена, обильно приправленная солью, сахаром и уксусом. Трудно представить праздничный пасхальный стол без цвикли, ведь именно они придают приятную пикантность шиночке и колбаске, а паска с ними на вкус еще лучше.
Храните свеклу с хреном в холодильнике, плотно закрыв крышкой.
Рецепт свеклы цвикли
- Помойте свеклу водой. Если вы будете запекать ее в духовке – заверните в слой фольги.
- Запеките свеклу в духовке или отварите в воде до готовности.
- Охладите готовую свеклу, снимите с нее кожуру и натрите на мелкой терке.
- Почистите корень хрена от кожуры и натрите его на мелкой терке.
- Пропорции свеклы и хрена давайте по вкусу, чтобы не было очень остро, но и не сладко.
- Заправьте цвикли уксусом, посыпьте сахаром, солью. Перемешайте свеклу с хреном и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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