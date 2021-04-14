Легкий и быстрый рецепт традиционной острой закуски из свеклы и хрена к пасхальному столу.

Пришло время готовиться к Пасхе и заранее готовить вкусные закуски, такие как цвикли.

Читайте также Рецепт самой вкусной бабушкиной паски: пышная, в меру сладкая и ароматная выпечка

Цвикли – традиционная острая закуска из свеклы и хрена, обильно приправленная солью, сахаром и уксусом. Трудно представить праздничный пасхальный стол без цвикли, ведь именно они придают приятную пикантность шиночке и колбаске, а паска с ними на вкус еще лучше.

Храните свеклу с хреном в холодильнике, плотно закрыв крышкой.

Рецепт свеклы цвикли

Ингредиенты:

– 2 ч. л сахара;

– 1 кг свеклы;

– 2 ч. л соли;

– 4 ст. л 9% уксуса;

– 150 г хрена (корень).