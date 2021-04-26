Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас рецепт баклажанів з м'ясом, запечених у духовці.

Запечені баклажани з м'ясом у духовці легкі у приготуванні. Смачна та корисна страва, яка сподобається всій вашій родині. Баклажани можна готувати й без додавання м'яса.

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Баклажани з м'ясом

Інгредієнти:

– 4 баклажани;

– 2-4 томати;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 400 грамів курячого фаршу;

– 200 грамів твердого сиру;

– петрушка;

– сметана 15-20%;

– соняшникова олія;

– сіль;

– перець.