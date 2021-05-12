Морозиво з бананами готують з вершками, молоком, сметаною, кефіром або йогуртом. Також можна додати ягоди, фрукти, горіхи, карамель, шоколад. Для тих, хто не вживає молока, замініть на воду або кокосове молоко.
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Як приготувати бананове морозиво
- Банани почистіть, наріжте кільцями. Викладіть у форму, накрийте харчовою плівкою, залиште у морозильній камері на 4 години, найкраще – на ніч.
- Заморожені банани викладіть у чашу блендера, додайте вершки, подрібніть до однорідної консистенції. Можна подавати одразу. Якщо бажаєте щільної консистенції – відправте морозиво у морозильну камеру на 2-3 години.
- Викладіть у тарілку. Смачного!