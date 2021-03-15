Постная галета с яблоками и миндальными хлопьями: простой рецепт
Галета с яблоками – вкусный пирог, который прекрасно дополнит постное меню. Ароматный с хрустящей корочкой и нежной сочной начинкой понравится всем. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Постный открытый пирог с яблоками готовят без яиц, с добавлением подсолнечного масла. Легкий в приготовлении и не занимает много времени. Для начинки можно использовать любые фрукты или ягоды.
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Рецепт галеты
Постная галета с яблоками/ Фото Unsplash
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте разрыхлитель, масло, воду, перемешайте. Замесите тесто. Накройте пищевой пленкой, оставьте в холодильнике в течение 30 минут.
- Для приготовления начинки помойте яблоки, очистите от кожуры и косточек. В миске соедините с сахаром, добавьте ванильный сахар, корицу.
- Раскатайте из теста блин.
- Противень выстелите пергаментом, выложите тесто, в середину выложите яблоки, присыпьте сахаром, заверните края.
- Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте миндальными хлопьями, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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