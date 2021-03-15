Галета с яблоками – вкусный пирог, который прекрасно дополнит постное меню. Ароматный с хрустящей корочкой и нежной сочной начинкой понравится всем. Запишите себе рецепт.

Постный открытый пирог с яблоками готовят без яиц, с добавлением подсолнечного масла. Легкий в приготовлении и не занимает много времени. Для начинки можно использовать любые фрукты или ягоды.

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Рецепт галеты

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 50 миллилитров воды (кипяток);

– разрыхлитель;

– 50 миллилитров подсолнечного масла;

– соль.

Ингредиенты для начинки:

– 3-4 яблока;

– 2 столовые ложки сахара;

– ванильный сахар;

– миндальные хлопья;

– 1 чайная ложка корицы.

Постная галета с яблоками/ Фото Unsplash