Рецепт печива з бананами від кондитерки Лізи Глінської
Надзвичайно смачний рецепт печива з бананами, який смакуватиме всій ваші родині!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Печиво "Банани" складається з хрумкого тонкого тіста з соковитою банановою начинкою.
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Ліза Глінська запевняє, що печиво швидке у приготуванні та смакує всій родині. За формою печиво нагадує невеликі банани дбайливо загорнуті в тісто.
Рецепт печива від Лізи Глінської
- Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло та сметану, щоб вони були кімнатної температури. Викладіть ці два інгредієнти в чашу кухонного комбайна та збийте до однорідної пишної маси.
- Додайте цукрову пудру та знову збийте масу. 10-20 секунд для збивання буде достатньо.
- Змішайте борошна з розпушувачем, висипте до сметанкової маси та замісіть тісто.
- Готове тісто загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на 60 хвилин.
- Для приготування бананової начинки почистіть банани від шкірки, наріжте на шматочки.
- Змішайте всі інгредієнти в каструлі та відправте на вогонь на 3-4 хвилини.
- Готову начинку повністю охолодіть.
- Розігрійте духовку до 170 градусів.
- Наріжте тісто на шматочки товщиною 1 сантиметр. Посипте стіл борошном, розкачайте шматочки тіста в овал та викладіть в центр начинку. Сформуйте з тіста форму банана за допомогою блюдця або круглої форми без дна (див. у відео).
- Випікайте печиво 25-30 хвилин до золотої скоринки.
- Готове печиво охолодіть, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт печива "Банани" від Лізи Глінської – відео:
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