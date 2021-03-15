Надзвичайно смачний рецепт печива з бананами, який смакуватиме всій ваші родині!

Печиво "Банани" складається з хрумкого тонкого тіста з соковитою банановою начинкою.

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Ліза Глінська запевняє, що печиво швидке у приготуванні та смакує всій родині. За формою печиво нагадує невеликі банани дбайливо загорнуті в тісто.

Рецепт печива від Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 100 г вершкового масла;

– 100 г сметани;

– 200 г борошна;

– 20 г цукрової пудри;

– 6 г розпушувача;

– ванільний цукор на ваш смак.

Для начинки:

– 2 банани;

– 20 г цукру;

– 30 г світлих родзинок;

– 10 г вершкового масла.

Заздалегідь дістаньте з холодильника вершкове масло та сметану, щоб вони були кімнатної температури. Викладіть ці два інгредієнти в чашу кухонного комбайна та збийте до однорідної пишної маси. Додайте цукрову пудру та знову збийте масу. 10-20 секунд для збивання буде достатньо. Змішайте борошна з розпушувачем, висипте до сметанкової маси та замісіть тісто. Готове тісто загорніть у шар харчової плівки та відправте в холодильник відпочити на 60 хвилин. Для приготування бананової начинки почистіть банани від шкірки, наріжте на шматочки. Змішайте всі інгредієнти в каструлі та відправте на вогонь на 3-4 хвилини. Готову начинку повністю охолодіть. Розігрійте духовку до 170 градусів. Наріжте тісто на шматочки товщиною 1 сантиметр. Посипте стіл борошном, розкачайте шматочки тіста в овал та викладіть в центр начинку. Сформуйте з тіста форму банана за допомогою блюдця або круглої форми без дна (див. у відео). Випікайте печиво 25-30 хвилин до золотої скоринки. Готове печиво охолодіть, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт печива "Банани" від Лізи Глінської – відео: