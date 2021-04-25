Банановые кексы с шоколадной глазурью – ароматная выпечка, которую можно готовить на праздники и в будние дни. Они понравятся всем.

Нежные кексы с добавлением бананового пюре и шоколадной глазурью выходят пышными и вкусными. В рецепте нет дрожжей, поэтому не нужно много времени проводить на кухне. Для украшения можно приготовить любимую глазурь и добавить любые орехи или цукаты.

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Банановые кексы с шоколадной глазурью

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 120 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 3 банана;

– 50 граммов изюма;

– 3 яйца;

– глазурь;

– орехи;

– соль.

Бананы очистите от кожуры, измельчите блендером в пюре. Изюм тщательно помойте, выложите в миску, залейте теплой водой, оставьте на 10-15 минут. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку, соль, разрыхлитель. В миске миксером взбейте сливочное масло, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, банановое пюре, постепенно введите муку, перемешайте. Замесите тесто. Выложите тесто в формы. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 40-50 минут. Достаньте готовые кексы из духовки, оставьте для охлаждения.

Рецепт шоколадной глазури

Ингредиенты:

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров воды;

– 50 граммов какао-порошка.