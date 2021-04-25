Банановые кексы с шоколадной глазурью: домашний рецепт
Банановые кексы с шоколадной глазурью – ароматная выпечка, которую можно готовить на праздники и в будние дни. Они понравятся всем.
Источник:24 канал
Нежные кексы с добавлением бананового пюре и шоколадной глазурью выходят пышными и вкусными. В рецепте нет дрожжей, поэтому не нужно много времени проводить на кухне. Для украшения можно приготовить любимую глазурь и добавить любые орехи или цукаты.
Читайте также Рецепт кулича без дрожжей от украинской звезды Ольги Сумской
Банановые кексы с шоколадной глазурью
- Бананы очистите от кожуры, измельчите блендером в пюре.
- Изюм тщательно помойте, выложите в миску, залейте теплой водой, оставьте на 10-15 минут.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку, соль, разрыхлитель.
- В миске миксером взбейте сливочное масло, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, банановое пюре, постепенно введите муку, перемешайте. Замесите тесто.
- Выложите тесто в формы.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 40-50 минут.
- Достаньте готовые кексы из духовки, оставьте для охлаждения.
Рецепт шоколадной глазури
- Для приготовления глазури в миске смешайте какао с сахарной пудрой.
- На водяную баню поставьте миску с водой, добавьте сливочное масло, какао с сахарной пудрой, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовые кексы задекорируйте глазурью, посыпьте орехами. Оставьте до полного высыхания. Приятного аппетита!
Поделиться новостью