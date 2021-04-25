Бананові кекси з шоколадною глазур'ю: домашній рецепт
Бананові кекси з шоколадною глазур'ю – запашна випічка, яку можна готувати на свята та у будні. Вони сподобаються усім.
Джерело:24 канал
Ніжні кекси з додаванням бананового пюре та шоколадною глазур'ю виходять пишними та смачними. У рецепті немає дріжджів, тому не треба багато часу проводити на кухні. Для прикрашання можете приготувати улюблену глазур та додати будь-які горіхи та цукати.
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Бананові кекси з шоколадною глазур'ю
- Банани почистіть від шкірки, подрібніть блендером у пюре.
- Родзинки ретельно помийте, викладіть у миску, залийте теплою водою, залиште на 10-15 хвилин.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно, сіль, розпушувач.
- У мисці міксером збийте вершкове масло, додайте яйця, цукор, ванільний цукор, бананове пюре, поступово введіть борошно, перемішайте. Замісіть тісто.
- Викладіть тісто у форми.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 40-50 хвилин.
- Дістаньте готові кекси, залиште для охолодження.
Рецепт шоколадної глазурі
- Для приготування глазурі у мисці змішайте какао з цукровою пудрою.
- На водяну баню поставте миску з водою, додайте вершкове масло, какао з цукровою пудрою, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готові кекси задекоруйте глазур'ю, посипте горіхами. Залиште до повного висихання. Смачного!
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