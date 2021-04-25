Бананові кекси з шоколадною глазур'ю – запашна випічка, яку можна готувати на свята та у будні. Вони сподобаються усім.

Ніжні кекси з додаванням бананового пюре та шоколадною глазур'ю виходять пишними та смачними. У рецепті немає дріжджів, тому не треба багато часу проводити на кухні. Для прикрашання можете приготувати улюблену глазур та додати будь-які горіхи та цукати.

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Бананові кекси з шоколадною глазур'ю

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– 120 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 10 грамів розпушувача;

– 3 банани;

– 50 грамів родзинок;

– 3 яйця;

– глазур;

– горіхи;

– сіль.

Банани почистіть від шкірки, подрібніть блендером у пюре. Родзинки ретельно помийте, викладіть у миску, залийте теплою водою, залиште на 10-15 хвилин. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно, сіль, розпушувач. У мисці міксером збийте вершкове масло, додайте яйця, цукор, ванільний цукор, бананове пюре, поступово введіть борошно, перемішайте. Замісіть тісто. Викладіть тісто у форми. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 40-50 хвилин. Дістаньте готові кекси, залиште для охолодження.

Рецепт шоколадної глазурі

Інгредієнти:

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 100 мілілітрів води;

– 50 грамів какао-порошку.