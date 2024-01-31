Не выбрасывайте черные бананы: готовим невероятный Banana bread, как в американском Старбаксе

31 января 2024, 12:48
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Источник:

sprava_smaku

Если вы не успели съесть бананы и они потемнели, не выбрасывайте их. Попробуйте приготовить вкусный и ароматный банановый хлеб.

Он прекрасно подойдет к чаю или кофе. Подойдут не только темные бананы, а любые.

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Рецепт бананового хлеба

  • Час: 1 час 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 банана;
– 75 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 210 граммов пшеничной муки;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Разомните 3 банана вилкой, добавьте растопленное сливочное масло, сахар и щепотку соли.
  2. Взбейте яйцо и добавьте его тоже к банановому пюре.
  3. Отправьте в миску с бананами соду, разрыхлитель, ванильный экстракт и хорошо перемешайте.
  4. Всыпьте муку и снова хорошо перемешайте.
  5. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте мукой. Перелейте тесто, разрежьте банан пополам вдоль и украсьте этими половинками будущий хлеб.
  6. Выпекайте в разогретой до 175 – 180 градусов духовке в течение 40 – 60 минут, в зависимости от духовки и глубины формы.

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Автор: Ольга Котів