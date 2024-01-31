Він чудово смакуватиме до чаю чи кави. Підійдуть не лише темні банани, а будь-які.

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Рецепт бананового хліба

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Розімніть 3 банани виделкою, додайте розтоплене вершкове масло, цукор та дрібку солі.
  2. Збийте яйце та додайте його теж до бананового пюре.
  3. Відправте у миску з бананами соду, розпушувач та ванільний екстракт і добре перемішайте.
  4. Всипте борошно і знову добре перемішайте.
  5. Форму для запікання змастіть маслом і посипте борошном. Перелийте тісто, розріжте банан навпіл повздовж і прикрасьте цими половинками майбутній хліб.
  6. Випікайте у розігрітій до 175 – 180 градусів духовці протягом 40 – 60 хвилин, залежно від духовки та глибини форми.