Він чудово смакуватиме до чаю чи кави. Підійдуть не лише темні банани, а будь-які.
Варто спробувати Просте та надзвичайно ніжне: готуємо лимонне печиво за рецептом зіркового судді "МастерШеф"
Рецепт бананового хліба
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Розімніть 3 банани виделкою, додайте розтоплене вершкове масло, цукор та дрібку солі.
- Збийте яйце та додайте його теж до бананового пюре.
- Відправте у миску з бананами соду, розпушувач та ванільний екстракт і добре перемішайте.
- Всипте борошно і знову добре перемішайте.
- Форму для запікання змастіть маслом і посипте борошном. Перелийте тісто, розріжте банан навпіл повздовж і прикрасьте цими половинками майбутній хліб.
- Випікайте у розігрітій до 175 – 180 градусів духовці протягом 40 – 60 хвилин, залежно від духовки та глибини форми.