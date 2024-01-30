Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим рецептом. Попробуйте – это очень просто.
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Рецепт зимнего лимонного печенья
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло смешайте с сахаром, яйцом, цедрой и соком лимона. Затем добавьте муку, разрыхлитель и замешайте мягкое тесто. Поставьте его на час в холодильник.
- Тем временем смешайте все ингредиенты для крема. Доведите до кипения, постоянно помешивая венчиком, после чего охладите.
- Достаньте тесто из холода, очень быстро накатайте шарики и обваляйте их в сахарной пудре
- Выложите печенье на пергамент на расстоянии друг от друга и сделайте небольшие углубления, в которые добавьте крем.
- Выпекайте печенье при температуре 175 градусов 8 – 10 минут.