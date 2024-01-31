Он прекрасно подойдет к чаю или кофе. Подойдут не только темные бананы, а любые.

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Рецепт бананового хлеба

  • Час: 1 час 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Разомните 3 банана вилкой, добавьте растопленное сливочное масло, сахар и щепотку соли.
  2. Взбейте яйцо и добавьте его тоже к банановому пюре.
  3. Отправьте в миску с бананами соду, разрыхлитель, ванильный экстракт и хорошо перемешайте.
  4. Всыпьте муку и снова хорошо перемешайте.
  5. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте мукой. Перелейте тесто, разрежьте банан пополам вдоль и украсьте этими половинками будущий хлеб.
  6. Выпекайте в разогретой до 175 – 180 градусов духовке в течение 40 – 60 минут, в зависимости от духовки и глубины формы.