Банановый пирог: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом бисквита с бананами. Приготовьте для своих родных сладкий десерт – они будут в восторге.
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекту "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить нежный, ароматный, пышный пирог с бананами с добавлением карамели, который можно подать на завтрак или десерт.
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Банановый пирог
- Для приготовления карамели в кастрюлю выложите сахар, воду, добавьте кипяток, поставьте на маленький огонь, доведите до кипения. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом, вылейте карамель на дно.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске взбейте миксером яйца комнатной температуры, добавьте сахар, ванильный сахар. Далее – выложите муку, разрыхлитель, растопленное сливочное масло, перемешайте.
- Очистите бананы, разделите пополам.
- В форму на карамель выложите бананы, сверху вылейте тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться пирог на 30 минут до готовности.
- Достаньте готовый пирог, оставьте для охлаждения, разрежьте на порции.
- Выложите на тарелку, подавайте с мороженым, задекорируйте листочками мяты. Приятного аппетита!
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