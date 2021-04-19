Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом бисквита с бананами. Приготовьте для своих родных сладкий десерт – они будут в восторге.

Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекту "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить нежный, ароматный, пышный пирог с бананами с добавлением карамели, который можно подать на завтрак или десерт.

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Банановый пирог

Ингредиенты для теста:

– 2 банана;

– 2 яйца;

– 60 граммов сахара;

– пакетик ванильного сахара;

– 100 граммов муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 70 граммов сливочного масла;

– 30 граммов сливочного масла для формы;

– мороженое;

– мята.

Ингредиенты для карамели:

– 50 граммов сахара,

– 1 столовая ложка воды комнатной температуры;

– 1 столовая ложка кипятка.