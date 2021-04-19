Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом бісквіту з бананами та морозивом. Приготуйте для своїх рідних солодкий десерт – вони будуть у захваті.

Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати ніжний, ароматний, пухкий пиріг з бананами з додаванням карамелі, який можна подати на сніданок або десерт.

Читайте також Ніжні сирники в духовці з кокосовою стружкою за рецептом Лізи Глінської

Банановий пиріг

Інгредієнти для тіста:

– 2 банани;

– 2 яйця;

– 60 грамів цукру;

– пакетик ванільного цукру;

– 100 грамів борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– 70 грамів вершкового масла;

– 30 грамів вершкового масла для форми;

– морозиво;

– м'ята.

Інгредієнти для карамелі:

– 50 грамів цукру;

– 1 столова ложка води кімнатної температури;

– 1 столова ложка окропу.