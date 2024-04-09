Кулинарный шедевр у вас на тарелке: простой рецепт баноша из гречки от судьи "МастерШеф"

Банош можно готовить не только из кукурузной крупы. Попробуйте добавить к ней гречку – вы будете удивлены.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский советует подавать такой банош с яйцом пашот и грибами на завтрак. Также к нему прекрасно подходят томленые говяжьи щечки или тушеные говяжьи хвосты.

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Гречневый банош с гречкой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

– 75 граммов молотой кукурузы;– 75 граммов молотой гречки;– 950 граммов молока;– 120 граммов сливок 30% или 180 граммов сметаны;– 40 граммов масла;– соль, брынза, щечки томленые, душистое масло и орешки по вкусу.

Приготовление:

Доведите молоко до кипения и тоненькой струйкой, постоянно помешивая лопаткой, введите сначала кукурузу, а затем – гречку. Добавьте соль и доведите смесь до слабого кипения. Готовьте, помешивая, около 5 – 7 минут. В конце добавьте кусочек масла и сметану, если хотите получить банош с кислинкой, или сливки, если хотите более сливочный и сладкий привкус. Подавайте с брынзой, орешками, душистым маслом и томлеными щечками или жареным беконом.