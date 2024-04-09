Кулинарный шедевр у вас на тарелке: простой рецепт баноша из гречки от судьи "МастерШеф"
9 апреля 2024, 15:45Читати новину українською
Источник:yaroslavskyi_vova
Банош можно готовить не только из кукурузной крупы. Попробуйте добавить к ней гречку – вы будете удивлены.
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский советует подавать такой банош с яйцом пашот и грибами на завтрак. Также к нему прекрасно подходят томленые говяжьи щечки или тушеные говяжьи хвосты.
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Гречневый банош с гречкой
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 75 граммов молотой кукурузы;
– 75 граммов молотой гречки;
– 950 граммов молока;
– 120 граммов сливок 30% или 180 граммов сметаны;
– 40 граммов масла;
– соль, брынза, щечки томленые, душистое масло и орешки по вкусу.
Приготовление:
- Доведите молоко до кипения и тоненькой струйкой, постоянно помешивая лопаткой, введите сначала кукурузу, а затем – гречку.
- Добавьте соль и доведите смесь до слабого кипения. Готовьте, помешивая, около 5 – 7 минут.
- В конце добавьте кусочек масла и сметану, если хотите получить банош с кислинкой, или сливки, если хотите более сливочный и сладкий привкус.
- Подавайте с брынзой, орешками, душистым маслом и томлеными щечками или жареным беконом.