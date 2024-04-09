Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський радить подавати такий банош з яйцем пашот та грибами на сніданок. Також до нього чудово пасують томлені яловичі щічки чи тушковані яловичі хвости.

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Гречаний банош

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій:

Інгредієнти:

– 75 грамів меленої кукурудзи;

– 75 грамів меленої гречки;

– 950 грамів молока;

– 120 грамів вершків 30% чи 180 грамів сметани;

– 40 грамів масла;

– сіль, бринза, щічки томлені, запашна олія та горішки до смаку.

Приготування:

Доведіть молоко до кипіння і тоненькою цівочкою, постійно помішуючи лопаткою, введіть спочатку кукурудзу, а потім – гречку. Додайте сіль та доведіть суміш до слабкого кипіння. Готуйте, помішуючи, близько 5 – 7 хвилин. Наприкінці додайте шматочок масла та сметану, якщо хочете отримати банош з кислинкою, або вершки, якщо бажаєте більш вершковий і солодкий присмак. Подавайте з бринзою, горішками, духмяною олією та томленими щічками чи смаженим беконом.

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