Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський радить подавати такий банош з яйцем пашот та грибами на сніданок. Також до нього чудово пасують томлені яловичі щічки чи тушковані яловичі хвости.
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Гречаний банош
- Час: 20 хвилин
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Приготування:
- Доведіть молоко до кипіння і тоненькою цівочкою, постійно помішуючи лопаткою, введіть спочатку кукурудзу, а потім – гречку.
- Додайте сіль та доведіть суміш до слабкого кипіння. Готуйте, помішуючи, близько 5 – 7 хвилин.
- Наприкінці додайте шматочок масла та сметану, якщо хочете отримати банош з кислинкою, або вершки, якщо бажаєте більш вершковий і солодкий присмак.
- Подавайте з бринзою, горішками, духмяною олією та томленими щічками чи смаженим беконом.