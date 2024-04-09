Судья “МастерШеф” Владимир Ярославский советует подавать такой банош с яйцом пашот и грибами на завтрак. Также к нему прекрасно подходят томленые говяжьи щечки или тушеные говяжьи хвосты.

Стоит попробовать Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Гречневый банош с гречкой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций:

Ингредиенты:

– 75 граммов молотой кукурузы;

– 75 граммов молотой гречки;

– 950 граммов молока;

– 120 граммов сливок 30% или 180 граммов сметаны;

– 40 граммов масла;

– соль, брынза, щечки томленые, душистое масло и орешки по вкусу.

Приготовление:

Доведите молоко до кипения и тоненькой струйкой, постоянно помешивая лопаткой, введите сначала кукурузу, а затем – гречку. Добавьте соль и доведите смесь до слабого кипения. Готовьте, помешивая, около 5 – 7 минут. В конце добавьте кусочек масла и сметану, если хотите получить банош с кислинкой, или сливки, если хотите более сливочный и сладкий привкус. Подавайте с брынзой, орешками, душистым маслом и томлеными щечками или жареным беконом.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ароматные палянички с черемшой.