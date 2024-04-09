Судья “МастерШеф” Владимир Ярославский советует подавать такой банош с яйцом пашот и грибами на завтрак. Также к нему прекрасно подходят томленые говяжьи щечки или тушеные говяжьи хвосты.

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Гречневый банош с гречкой

  • Время: 20 минут
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Приготовление:

  1. Доведите молоко до кипения и тоненькой струйкой, постоянно помешивая лопаткой, введите сначала кукурузу, а затем – гречку.
  2. Добавьте соль и доведите смесь до слабого кипения. Готовьте, помешивая, около 5 – 7 минут.
  3. В конце добавьте кусочек масла и сметану, если хотите получить банош с кислинкой, или сливки, если хотите более сливочный и сладкий привкус.
  4. Подавайте с брынзой, орешками, душистым маслом и томлеными щечками или жареным беконом.