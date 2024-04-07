Они успешно выращивают черемшу на собственных грядках, как руколу или любую другую зелень. Поэтому ее можно покупать, а значит и есть без угрызений совести.
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Стоит заметить, что вы можете взять для этого рецепта любую зелень – от укропа до шпината. Также советуем поэкспериментировать с сырами – так будет еще вкуснее.
Палянички с черемшой
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Добавьте соль и разрыхлитель в кефир. Сразу засыпьте муку и вымешайте тесто несколько минут руками, пока оно не станет однородным. Подсыпьте мукой, накройте полотенцем или пленкой и дайте отдохнуть.
- Тем временем промытую петрушку и черемшу измельчите в блендере вместе с творогом, орехами и маслом. В измельченную начинку добавьте тертый твердый сыр, соль и перец.
- Тесто поделите на 8 частей, Каждую раскатайте, положите внутрь начинку и защепите края. Положите защипом вниз и раскатайте еще раз тоненько – ориентировочно 5 миллиметров.
- Готовьте лепешки на сковороде на среднем огне. Поджарьте с одной стороны, а затем – с другой. Повторите так еще раз – лепешки должны надуваться.
- Выложите готовые палянички на тарелку и смажьте их маслом.