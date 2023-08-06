24 канал підготував перевірений рецепт справжнього гуцульського баношу з бринзою та грибами. Така страва не тільки наситить, а приємно здивує ароматами та смаками.

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Гриби можна обирати на смак: від печериць до білих грибів.

Рецепт баношу з грибами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів води;

– 500 грамів жирної сметани;

– 250 грамів кукурудзяної крупи;

– 40 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка солі;

– бринза;

– печериці або білі гриби.

Приготування:

З’єднуємо воду та сметану і ставимо на невеликий вогонь. Додаємо сіль. Як тільки рідина почне віддавати активний пар, додаємо у кілька прийомів крупу постійно помішуючи вінчиком або лопаткою, щоб не утворилося грудочок.

Варимо на мінімальному вогні до 15 хвилин постійно помішуючи. В самому кінці додаємо масло.

Паралельно нарізаємо очищені печериці, нарізаємо їх тонкими скибками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Присмачуємо спеціями та готуємо до рум'яної скоринки.

Банош подається у гарячому вигляді. Зверху присипаємо натертою бринзою і кладемо шкварки або підсмажені грибочки.

Смачного!

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