24 канал підготував перевірений рецепт справжнього гуцульського баношу з бринзою та грибами. Така страва не тільки наситить, а приємно здивує ароматами та смаками.
Читайте також Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами
Гриби можна обирати на смак: від печериць до білих грибів.
Рецепт баношу з грибами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- З’єднуємо воду та сметану і ставимо на невеликий вогонь. Додаємо сіль. Як тільки рідина почне віддавати активний пар, додаємо у кілька прийомів крупу постійно помішуючи вінчиком або лопаткою, щоб не утворилося грудочок.
- Варимо на мінімальному вогні до 15 хвилин постійно помішуючи. В самому кінці додаємо масло.
- Паралельно нарізаємо очищені печериці, нарізаємо їх тонкими скибками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Присмачуємо спеціями та готуємо до рум'яної скоринки.
- Банош подається у гарячому вигляді. Зверху присипаємо натертою бринзою і кладемо шкварки або підсмажені грибочки.
Смачного!