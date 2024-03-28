Великоднього баранця традиційно печуть у Страсну суботу, щоб принести його до церкви на благословення наступного дня. За християнським звичаєм, ягня символізує чистоту та невинність.

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Великодній баранчик

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 140 грамів масла 73%;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 30 грамів крохмалю;

– 5 грамів розпушувача;

– 20 мілілітрів олії;

– 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Міксером збийте 120 грамів розм'якшеного вершкового масла, цукор і ванільний цукор. Не припиняючи збивати, додайте по одному яйця. Просійте 130 грамів борошна з розпушувачем і крохмалем. З'єднайте рідку і суху маси. Збийте до однорідності. Тісто має бути густим. Форму для баранця змастіть олією і посипте борошном. Зайве струсіть і наповніть її тістом. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Дістаньте форму з духовки та дайте трохи охолонути. Обережно дістаньте баранця та викладіть на тарілку. Змастіть його розтопленим маслом і посипте цукровою пудрою.

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