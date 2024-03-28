Настоящее украшение праздничного стола: рецепт барашка на Пасху – дети будут в восторге

В Чехии на Пасху пекут сладкого барашка. Эта ароматная выпечка точно поразит ваших гостей.

Пасхального барашка традиционно пекут в Страстную субботу, чтобы принести его в церковь на благословение на следующий день. По христианскому обычаю, ягненок символизирует чистоту и невинность.

Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Пасхальный барашек

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

– 150 граммов муки;– 2 яйца;– 140 граммов масла 73%;– 100 граммов сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 30 граммов крахмала;– 5 граммов разрыхлителя;– 20 миллилитров растительного масла;– 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Миксером взбейте 120 граммов размягченного сливочного масла, сахар и ванильный сахар. Не прекращая взбивать, добавьте по одному яйца. Просейте 130 граммов муки с разрыхлителем и крахмалом. Соедините жидкую и сухую массы. Взбейте до однородности. Тесто должно быть густым. Форму для барашка смажьте растительным маслом и посыпьте мукой. Лишнее стряхните и наполните форму тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Достаньте форму из духовки и дайте немного остыть. Осторожно достаньте барашка выложите на тарелку. Смажьте его растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой.