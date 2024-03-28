Настоящее украшение праздничного стола: рецепт барашка на Пасху – дети будут в восторге

28 марта 2024, 10:20
Читати новину українською

Источник:

Shuba

В Чехии на Пасху пекут сладкого барашка. Эта ароматная выпечка точно поразит ваших гостей.

Пасхального барашка традиционно пекут в Страстную субботу, чтобы принести его в церковь на благословение на следующий день. По христианскому обычаю, ягненок символизирует чистоту и невинность.

Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Пасхальный барашек

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов муки;
– 2 яйца;
– 140 граммов масла 73%;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 30 граммов крахмала;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 30 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Миксером взбейте 120 граммов размягченного сливочного масла, сахар и ванильный сахар. Не прекращая взбивать, добавьте по одному яйца.
  2. Просейте 130 граммов муки с разрыхлителем и крахмалом. Соедините жидкую и сухую массы. Взбейте до однородности. Тесто должно быть густым.
  3. Форму для барашка смажьте растительным маслом и посыпьте мукой. Лишнее стряхните и наполните форму тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
  4. Достаньте форму из духовки и дайте немного остыть. Осторожно достаньте барашка выложите на тарелку. Смажьте его растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой.
Ищете вкусный рецепт на Пасху? Попробуйте приготовить фаршированные яйца – их сметут со стола первыми.
Автор: Ольга Котів