Известный шеф-повар Марко Черветти рассказал интересные факты о батат, их пользу и применение в приготовлении блюд. Подробности – читайте в материале.

Батат или сладкий картофель происходит из Центральной Америки, но 80% всего батата мира выращивается в Китае. Существует более 6000 сортов этого овоща. Этот корнеплод бывает желтый, белый, фиолетовый, красный и оранжевый.

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– история происхождения

Первыми в мире батат попробовали члены экспедиции Колумба. Этот овощ культивируется уже более 5000 лет.

– польза

Батат по своему составу похоже с картофелем, богаче углеводами (до 30%) и сахаром (2–6%), 72% крахмала. В батате содержится столько витамина А, как в 23 чашках брокколи.

В 100 граммах – 85,8 калории.

Уникальный источник калия, который отвечает за выработку гормонов радости, укрепляет иммунитет, а также помогает поддерживать бодрость, энергичность.

Запеченный батат/ Фото Рexels

– гастрономическое применения

Картофель запекают, жарят, варят, готовят супы-пюре, чипсы, фри, используют в выпечке, консервируют, перерабатывают на крахмал, патоку.