Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас простой рецепт сладкого картофеля в духовке с ароматным соусом.

Батат или сладкий картофель содержит много углеводов и сахар. Из картофеля готовят салаты, пюре, каши, запекают в духовке. Подавать можно с соусом или постным майонезом. Читайте также Как приготовить постный майонез: домашний рецепт Как приготовить батат Ингредиенты:

– 400 граммов батата;

– 1/2 чайной ложки паприки;

– подсолнечное масло;

– соль,

– перец;

– специи. Тщательно помойте батат, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. В миске смешайте батат с подсолнечным маслом, добавьте соль, перец, паприку, перемешайте. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите картофель, отправьте запекаться в течение 15-25 минут до готовности. Запеченный сладкий картофель / Фото Pexels Как приготовить соус Ингредиенты:

– 150 миллилитров сметаны 15-20%;

– 1 зубчик чеснока;

– укроп;

– соль. Помойте укроп, измельчите ножом. Очистите чеснок, выжмите сок. В миске смешайте сметану с укропом, добавьте соль, сок чеснока, перемешайте до однородной консистенции. Выложите на тарелку готовый картофель, подавайте с соусом. Приятного аппетита!