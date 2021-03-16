Как приготовить батат: домашний рецепт
Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас простой рецепт сладкого картофеля в духовке с ароматным соусом.
Источник:24 канал
Батат или сладкий картофель содержит много углеводов и сахар. Из картофеля готовят салаты, пюре, каши, запекают в духовке. Подавать можно с соусом или постным майонезом.
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Как приготовить батат
- Тщательно помойте батат, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- В миске смешайте батат с подсолнечным маслом, добавьте соль, перец, паприку, перемешайте.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите картофель, отправьте запекаться в течение 15-25 минут до готовности.
Запеченный сладкий картофель / Фото Pexels
Как приготовить соус
- Помойте укроп, измельчите ножом. Очистите чеснок, выжмите сок.
- В миске смешайте сметану с укропом, добавьте соль, сок чеснока, перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите на тарелку готовый картофель, подавайте с соусом. Приятного аппетита!
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