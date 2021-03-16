Думаєте, що приготувати на вечерю? Ми підготували для вас простий рецепт солодкої картоплі у духовці з ароматним соусом.

Батат або солодка картопля містить багато вуглеводів та цукор. З картоплі готують салати, пюре, каші, запікають у духовці. Подавати можна з соусом або пісним майонезом. Читайте також Як приготувати пісний майонез: домашній рецепт Як приготувати батат Інгредієнти:

– 400 грамів батату;

– 1/2 чайної ложки паприки;

– соняшникова олія;

– сіль;

– перець;

– спеції. Ретельно помийте батат, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. У мисці змішайте батат з соняшниковою олією, додайте сіль, перець, паприку, перемішайте. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть картоплю, відправте запікатись протягом 15-25 хвилин до готовності. Запечена солодка картопля/ Фото Pexels Як приготувати соус Інгредієнти:

– 150 мілілітрів сметани 15-20%;

– 1 зубчик часнику;

– кріп;

– сіль. Помийте кріп, подрібніть ножем. Почистіть часник, вичавіть сік. У мисці змішайте сметану з кропом, додайте сіль, сік часнику, перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть на тарілку готову картоплю, подавайте з соусом. Смачного!