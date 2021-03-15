Как приготовить постный майонез: домашний рецепт
Во время Великого поста стоит воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов, майонеза. Мы подготовили для вас рецепт постного соуса – прекрасная альтернатива традиционному.
Источник:24 канал
Рецепт майонеза из простых ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Нежный вкус удивит всех. Можно подавать к любым постным блюдам или салатам.
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Рецепт майонеза
Постный майонез / Фото Pexels
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В кастрюле смешайте муку с водой, разогрейте, перемешайте, доведите до кипения. Снимите с огня, оставьте для полного охлаждения.
- В миске соедините масло с горчицей, добавьте соль, сахар, лимонный сок, взбейте миксером в течение 2-3 минут. Добавьте муку, перемешайте, взбейте еще несколько минут до однородной консистенции. Подавайте к блюдам. Приятного аппетита!
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