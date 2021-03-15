Во время Великого поста стоит воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов, майонеза. Мы подготовили для вас рецепт постного соуса – прекрасная альтернатива традиционному.

Рецепт майонеза из простых ингредиентов, которые есть на кухне у каждой хозяйки. Нежный вкус удивит всех. Можно подавать к любым постным блюдам или салатам.

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Рецепт майонеза

Ингредиенты:

– 160 граммов муки;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 150 миллилитров подсолнечного масла;

– 2 стакана воды;

– 1/2 чайной ложки соли.



Постный майонез / Фото Pexels