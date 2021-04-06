Корисний батончик снікерс без цукру: рецепт від тренера
Обожнюєте солодке, але не можете собі дозволити його через надмірну вагу? Тренер Наталі Савюк поділилася рецептом смачного десерту, який не зашкодить вашій фігурі.
Джерело:інстаграм Наталі Савюк
Батончик снікерс приготований власноруч неймовірно смачний та не зашкодить вашій фігурі. Оскільки у магазинному варіанті цього смаколика багато калорій, тренер Наталі Савюк підготувала для читачів смачну та корисну альтернативу корисного батончика без цукру.
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Батончик легкий у приготуванні, смачний та корисний. До його складу входить чорний шоколад, арахіс та банани. Ну що, гайда готувати та насолоджуватися відмінним смаком домашнього десерту. За цим рецептом у вас вийде 6 – 8 батончиків.
Рецепт батончика снікерс без цукру
КБЖУ на 100 грамів 326/11/21/20
- Розтопіть шоколад на паровій бані або у мікрохвильовці.
- Банан почистіть від шкірки та наріжте вздовж та наполовину, щоб вийшло 4 частини.
- Кожну частину банана намажте арахісовою пастою та посипте зверху арахісом.
- Занурте банан в розтоплений шоколад та відправте в морозильну камеру на 20 – 30 хвилин. Смачного!
Якщо ви хочете зробити власноруч арахісову пасту Наталі Савюк підготувала для вас рецепт.
Рецепт арахісової пасти
- Попередньо замочіть арахіс у воді на 3 – 4 години.
- Злийте воду та обсмажте його на сухій сковорідці до рум'яної скоринки. Охолодіть арахіс.
- Висипте арахіс в чашу блендера та подрібнюйте. В процесі подрібнення доливайте до маси по 20 мілілітрів води. Арахіс почне виділяти арахісове масло і маса почне перетворюватися в пасту, за бажанням додайте дрібку солі, кокосову стружку або какао. Смачного!
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