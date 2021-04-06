Обожнюєте солодке, але не можете собі дозволити його через надмірну вагу? Тренер Наталі Савюк поділилася рецептом смачного десерту, який не зашкодить вашій фігурі.

Батончик снікерс приготований власноруч неймовірно смачний та не зашкодить вашій фігурі. Оскільки у магазинному варіанті цього смаколика багато калорій, тренер Наталі Савюк підготувала для читачів смачну та корисну альтернативу корисного батончика без цукру.

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Батончик легкий у приготуванні, смачний та корисний. До його складу входить чорний шоколад, арахіс та банани. Ну що, гайда готувати та насолоджуватися відмінним смаком домашнього десерту. За цим рецептом у вас вийде 6 – 8 батончиків.

Рецепт батончика снікерс без цукру

КБЖУ на 100 грамів 326/11/21/20

Інгредієнти:

– 2 банани;

– 50 г арахісової пасти;

– 50 г арахісу;

– 1 плитка чорного шоколаду 80 – 90%.

Розтопіть шоколад на паровій бані або у мікрохвильовці. Банан почистіть від шкірки та наріжте вздовж та наполовину, щоб вийшло 4 частини. Кожну частину банана намажте арахісовою пастою та посипте зверху арахісом. ‍Занурте банан в розтоплений шоколад та відправте в морозильну камеру на 20 – 30 хвилин. Смачного!

Якщо ви хочете зробити власноруч арахісову пасту Наталі Савюк підготувала для вас рецепт.

Рецепт арахісової пасти

Інгредієнти:

– 200 г арахісу;

– 100 – 150 мл води.