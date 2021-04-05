Если вы бдительно следите за своей фигурой или не употребляете глютен, то этот рецепт постных хлебцев именно для вас!

Хлебцы по рецепту Лизы Глинской не только вкусные и постные, а еще и полезные. Они легко готовятся и в их состав входит рисовая мука и семена.

Читайте также Сырники из топленого молока по рецепту Владимира Ярославского

Хлебцы получаются ароматными, хрустящими, а есть их можно как сами, так и с салатом или овощами.

Рецепт постных хлебцев

Ингредиенты:

– 170 мл воды;

– 100 г рисовой муки;

– 100 г семян подсолнечника;

– 10 г льняного семени;

– 80 г белого кунжута;

– 10 г мака;

– ½ ч. л соли;

– 1 ч. л сахара;

– 40 г кокосового масла.

В миске соедините семена подсолнечника, кунжут, мак и лен. Перемешайте семена и отставьте в сторону. Подогрейте кокосовое масло в микроволновке. В отдельной миске соедините теплую воду с солью и сахаром, перемешайте. Влейте горячее кокосовое масло и снова перемешайте. Добавьте рисовую муку к жидкой смеси и вымешивайте до однородной консистенции. Соедините жидкую массу с семенами и вымешайте. Застелите слой пергамента на противень и выложите по 1 столовой ложке теста для хлебцев. Слегка разровняйте их и отправьте выпекаться в разогретую до 160 градусов духовку с режимом "Конвекция" на 15–20 минут. Румяные хлебцы выньте из духовки, переложите на блюдце и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления хлебцев без глютена и яиц в видео: