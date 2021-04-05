Постные хлебцы без глютена на каждый день: рецепт Лизы Глинской
Если вы бдительно следите за своей фигурой или не употребляете глютен, то этот рецепт постных хлебцев именно для вас!
Источник:Инстаграм Лизы Глинской
Хлебцы по рецепту Лизы Глинской не только вкусные и постные, а еще и полезные. Они легко готовятся и в их состав входит рисовая мука и семена.
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Хлебцы получаются ароматными, хрустящими, а есть их можно как сами, так и с салатом или овощами.
Рецепт постных хлебцев
- В миске соедините семена подсолнечника, кунжут, мак и лен. Перемешайте семена и отставьте в сторону.
- Подогрейте кокосовое масло в микроволновке. В отдельной миске соедините теплую воду с солью и сахаром, перемешайте. Влейте горячее кокосовое масло и снова перемешайте.
- Добавьте рисовую муку к жидкой смеси и вымешивайте до однородной консистенции.
- Соедините жидкую массу с семенами и вымешайте.
- Застелите слой пергамента на противень и выложите по 1 столовой ложке теста для хлебцев. Слегка разровняйте их и отправьте выпекаться в разогретую до 160 градусов духовку с режимом "Конвекция" на 15–20 минут.
- Румяные хлебцы выньте из духовки, переложите на блюдце и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления хлебцев без глютена и яиц в видео:
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