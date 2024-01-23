Лучше, чем у бабушки на базаре: готовим воздушные беляши с мясом в духовке
23 января 2024, 20:30Читати новину українською
Источник:УНИАН
Перед пышными и воздушными беляшами просто невозможно устоять. Попытайтесь приготовить их в духовке – они будут еще вкуснее, чем жареные.
Такие беляши также будут более полезными. Ведь они будут содержать в себе гораздо меньше масла
Стоит попробовать Такой вкусности вы еще не ели: готовим куриный паштет с мармеладом из перцев и апельсина.
Беляши в духовке
- Время: 45 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 400 граммов свиного фарша;
– 1 луковица;
– 0,5 чайной ложки соли;
– черный перец по вкусу;
– 1 стакан кефира;
– 2 яйца;
– 100 граммов маргарина;
– 1 чайная ложка соды;
– 3 стакана муки;
– масло.
Приготовление:
- Лук мелко нашинкуйте и добавьте в фарш вместе с солью и перцем. Хорошо вымешайте и отложите.
- В другой миске смешайте яйцо, белок и кефир. Добавьте мягкий маргарин, соль и соду.
- Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на 15 – 20 частей. Раскатайте каждую часть в кружочек, размером с кофейное блюдце.
- На середину каждого выложите столовую ложку фарша. Слепите края так, чтобы середина осталась открытой. Включите духовку разогреваться.
- Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте маслом. Выложите беляши на противень, смажьте их желтком.
- Выпекайте беляши в духовке при температуре 180 градусов до румяной корочки. На это уйдет ориентировочно 15 – 20 минут.