Апельсиновый мармелад только подчеркнет вкус курицы. Вам это точно понравится.

Стоит попробовать Вкуснее винегрета: гениальный салат из свеклы к ужину

Рецепт паштета с апельсиновым мармеладом

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Порежьте курицу кубиком, а очищенную морковь и лук – произвольными кусками. Положите все в форму для запекания.
  2. Добавьте измельченный чеснок, соль, специи и масло. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Главное, чтобы овощи стали мягкими, а курица приготовилась.
  3. Тем временем мелко нашинкуйте цедру 1 апельсина без белой части.
  4. Апельсины очистьте и снимите все пленки. Частицы нарежьте кубиком.
  5. Из перца извлеките зерна и нарежьте его кубиком. Также нарежьте перец чили.
  6. Отправьте все ингредиенты мармелада в кастрюлю. Варите минут 30 – 40 на среднем огне, пока не будет консистенции тягучего мармелада.
  7. Готовую курицу и овощи измельчите в блендере. Положите паштет в тарелку, а на него выложите мармелад. Можно добавить фисташки.