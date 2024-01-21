Такой сыр можно использовать в тортах и десертах. Ведь в нем совсем мало соли.
Стоит попробовать Вафельные трубочки, как с детства: готовим со сгущенкой и крем-сыром
Крем-сыр Филадельфия – пошаговый рецепт
- Время: 15 минут + 8 часов в отстаивание
- Порций: 10
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты.
- На кастрюльку или миску положите дуршлаг, а на него – муслин, марлю или тонкое хлопковое полотенце.
- Вылейте в дуршлаг сметанную смесь.
- Поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь.
- Домашний крем-сыр будет готов, когда стечет вся сыворотка.