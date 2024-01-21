Такой сыр можно использовать в тортах и десертах. Ведь в нем совсем мало соли.

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Крем-сыр Филадельфия – пошаговый рецепт

  • Время: 15 минут + 8 часов в отстаивание
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты.
  2. На кастрюльку или миску положите дуршлаг, а на него – муслин, марлю или тонкое хлопковое полотенце.
  3. Вылейте в дуршлаг сметанную смесь.
  4. Поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь.
  5. Домашний крем-сыр будет готов, когда стечет вся сыворотка.