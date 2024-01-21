Такой сыр можно использовать в тортах и десертах. Ведь в нем совсем мало соли.

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Крем-сыр Филадельфия – пошаговый рецепт

Время : 15 минут + 8 часов в отстаивание

: 15 минут + 8 часов в отстаивание Порций: 10

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов греческого йогурта;

– 350 – 400 граммов жирной сметаны;

– половина чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты. На кастрюльку или миску положите дуршлаг, а на него – муслин, марлю или тонкое хлопковое полотенце. Вылейте в дуршлаг сметанную смесь. Поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь. Домашний крем-сыр будет готов, когда стечет вся сыворотка.

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