Украинский фастфуд, с которым не сравнится даже бургер: готовим бендерики с капустой
10 февраля 2024, 22:10Читати новину українською
Источник:Shuba
Большинство украинцев просто обожают бендерики. Чаще всего их начиняют капустой, мясом, творогом или грибами.
Это блюдо отличается своей простотой в приготовлении. Бендерики прекрасно подходят на завтрак и станут прекрасным перекусом.
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Рецепт бендериков с капустой
- Время: 1 час
- Порций: 20
Ингредиенты для блинов:
– 500 миллилитров молока 2,5%;
– 250 миллилитров кипятка;
– 3 яйца;
– 2 стакана муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Для начинки:
– 1 килограмм капусты;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 чайная ложка сахара;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- В миску вбейте яйца, добавьте соль, сахар и взбейте венчиком. Налейте молоко, перемешайте до однородности.
- Постепенно всыпьте просеянную муку, не прекращая перемешивать. В конце налейте кипяток и размешайте до однородности.
- Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и жарьте блины по 20 – 25 секунд с одной стороны.
- Для начинки нарежьте тоненько капусту. Выложите ее в разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне 15 минут, не накрывая крышкой.
- Томатную пасту разведите с ложкой воды, сахаром, солью и перцем. Вылейте в капусту, перемешайте и тушите под крышкой, помешивая, еще 15 минут.
- Каждый блинчик порежьте на широкие полоски, с одной стороны выложите начинку и сложите треугольниками.