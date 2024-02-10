Участница "МастерШеф" Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт. Это блюдо готовится очень просто.
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Рыбьи хвостики
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиком, а морковь натрите. Обжарьте до золотистости.
- Рис отварите до готовности.
- С сардины слейте жидкость в отдельную тарелку. Рыбу разомните вилкой.
- Смешайте зажарку, рис и сардину. Долейте немного сока из сардины, если получается очень сухо. Посолите и поперчите.
- Яйца взбейте с перцем и солью.
- Вафли смажьте соком из сардины, чтобы они стали мягче, и разрежьте на 4.
- Сформируйте из вафель конусы, начините их рисом с сардинами, обмокните в яйцо и обжарьте до румяности.