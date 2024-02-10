Участница "МастерШеф" Мирослава Пекарюк рассказала свой рецепт. Это блюдо готовится очень просто.

Стоит попробовать Быстро, дешево и очень вкусно: рецепт удивительного салата с куриной печенью

Рыбьи хвостики

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиком, а морковь натрите. Обжарьте до золотистости.
  2. Рис отварите до готовности.
  3. С сардины слейте жидкость в отдельную тарелку. Рыбу разомните вилкой.
  4. Смешайте зажарку, рис и сардину. Долейте немного сока из сардины, если получается очень сухо. Посолите и поперчите.
  5. Яйца взбейте с перцем и солью.
  6. Вафли смажьте соком из сардины, чтобы они стали мягче, и разрежьте на 4.
  7. Сформируйте из вафель конусы, начините их рисом с сардинами, обмокните в яйцо и обжарьте до румяности.