Так вкусно, что трудно в это поверить: как закрыть идеальный березовый сок, напоминающий мохито
13 апреля 2024, 01:19Читати новину українською
Источник:"Факты"
Весна – время для заготовки березового сока. Чтобы он дольше хранился, напиток стоит законсервировать.
Березовый сок по этому рецепту напоминает мохито. Причиной этому является мята и лимон.
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Если у вас есть только сухая мята, ее лучше перед консервацией залить кипятком и добавить четверть стакана настоянной на мяте воды. Ведь сухая мята в банке может со временем горчить.
Березовый сок с лимоном и мятой
- Время: 30 минут
- Порций: 10
– 3 литра свежего сока;
– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 2 ломтика лимона;
– 1 веточка свежей мяты или несколько листочков.
Приготовление:
- Сок надо вылить в кастрюлю и довести до кипения.
- Далее добавьте сахар и лимонную кислоту.
- На дно банки положите мяту, лимон и все залейте горячим соком.
- Закрутите металлической крышкой.