Так вкусно, что трудно в это поверить: как закрыть идеальный березовый сок, напоминающий мохито

Весна – время для заготовки березового сока. Чтобы он дольше хранился, напиток стоит законсервировать.

Березовый сок по этому рецепту напоминает мохито. Причиной этому является мята и лимон.

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Если у вас есть только сухая мята, ее лучше перед консервацией залить кипятком и добавить четверть стакана настоянной на мяте воды. Ведь сухая мята в банке может со временем горчить.

Березовый сок с лимоном и мятой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 10

– 3 литра свежего сока;– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);– 1 чайная ложка лимонной кислоты;– 2 ломтика лимона;– 1 веточка свежей мяты или несколько листочков.

Приготовление: