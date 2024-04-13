Березовый сок по этому рецепту напоминает мохито. Причиной этому является мята и лимон.

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Если у вас есть только сухая мята, ее лучше перед консервацией залить кипятком и добавить четверть стакана настоянной на мяте воды. Ведь сухая мята в банке может со временем горчить.

Березовый сок с лимоном и мятой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 3 литра свежего сока;

– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 2 ломтика лимона;

– 1 веточка свежей мяты или несколько листочков.

Приготовление:

Сок надо вылить в кастрюлю и довести до кипения. Далее добавьте сахар и лимонную кислоту. На дно банки положите мяту, лимон и все залейте горячим соком. Закрутите металлической крышкой.

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