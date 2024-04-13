Березовый сок по этому рецепту напоминает мохито. Причиной этому является мята и лимон.
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Если у вас есть только сухая мята, ее лучше перед консервацией залить кипятком и добавить четверть стакана настоянной на мяте воды. Ведь сухая мята в банке может со временем горчить.
Березовый сок с лимоном и мятой
- Время: 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Сок надо вылить в кастрюлю и довести до кипения.
- Далее добавьте сахар и лимонную кислоту.
- На дно банки положите мяту, лимон и все залейте горячим соком.
- Закрутите металлической крышкой.