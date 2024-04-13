Березовый сок по этому рецепту напоминает мохито. Причиной этому является мята и лимон.

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Если у вас есть только сухая мята, ее лучше перед консервацией залить кипятком и добавить четверть стакана настоянной на мяте воды. Ведь сухая мята в банке может со временем горчить.

Березовый сок с лимоном и мятой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Сок надо вылить в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Далее добавьте сахар и лимонную кислоту.
  3. На дно банки положите мяту, лимон и все залейте горячим соком.
  4. Закрутите металлической крышкой.