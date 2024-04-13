Березовий сік за цим рецептом нагадує мохіто. Причиною цьому є м'ята та лимон.

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Якщо у вас є лише суха м'ята, її краще перед консервацією залити окопом і додати чверть склянки настояної на м'яті води. Адже суха м'ята у банці може з часом гірчити.

Березовий сік з лимоном та м'ятою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 3 літри свіжого соку;

– 1 невелика склянка цукру (приблизно 8 столових ложок);

– 1 чайна ложка лимонної кислоти;

– 2 скибки лимона;

– 1 гілочка свіжої м'яти або декілька листочків.

Приготування:

Сік треба вилити в каструлю та довести до кипіння. Далі додайте цукор та лимонну кислоту. На дно банки покладіть м'яту, лимон і все залийте гарячим соком. Закрутіть металевою кришкою.

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