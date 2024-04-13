Березовий сік за цим рецептом нагадує мохіто. Причиною цьому є м'ята та лимон.
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Якщо у вас є лише суха м'ята, її краще перед консервацією залити окопом і додати чверть склянки настояної на м'яті води. Адже суха м'ята у банці може з часом гірчити.
Березовий сік з лимоном та м'ятою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10
Приготування:
- Сік треба вилити в каструлю та довести до кипіння.
- Далі додайте цукор та лимонну кислоту.
- На дно банки покладіть м'яту, лимон і все залийте гарячим соком.
- Закрутіть металевою кришкою.