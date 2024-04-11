Березовый сок прочистит почки, улучшит обмен веществ и пищеварение. Кроме того, это отличное средство для повышения тонуса кожи.

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Главное – пить березовый сок в меру. Медики говорят, что три стакана в день для взрослого – вполне достаточно, если нет проблем с почками.

Процесс сбора длится в среднем 3 недели. И свежим березовый сок долго не хранится. Поэтому чтобы как можно дольше им смаковать, сохраняя при этом и полезные свойства, сок консервируют. В темном прохладном месте он может стоять до следующего года.

Перед консервацией сок надо процедить через мелкое сито или марлю, свернутую вдвое. Это очистит его от листьев и лесных насекомых, которые могут попасть туда во время сбора. Банки необходимо хорошо промыть и просушить в духовке, чтобы они были теплые, когда туда будут заливать горячий сок.

Березовый сок с апельсином

Порций : 6

: 6 Время: 30 минут

Ингредиенты:

– 3 литра березового сока;

– 1 небольшой стакан сахара (примерно 8 столовых ложек);

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 2 кольца апельсина.

Приготовление:

Сок вылейте в кастрюлю и доведите его до кипения. Добавьте сахар и лимонную кислоту. На дно банки положите апельсины и залейте горячим соком. Закрутите металлической крышкой.

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