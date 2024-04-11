Березовый сок прочистит почки, улучшит обмен веществ и пищеварение. Кроме того, это отличное средство для повышения тонуса кожи.
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Главное – пить березовый сок в меру. Медики говорят, что три стакана в день для взрослого – вполне достаточно, если нет проблем с почками.
Процесс сбора длится в среднем 3 недели. И свежим березовый сок долго не хранится. Поэтому чтобы как можно дольше им смаковать, сохраняя при этом и полезные свойства, сок консервируют. В темном прохладном месте он может стоять до следующего года.
Перед консервацией сок надо процедить через мелкое сито или марлю, свернутую вдвое. Это очистит его от листьев и лесных насекомых, которые могут попасть туда во время сбора. Банки необходимо хорошо промыть и просушить в духовке, чтобы они были теплые, когда туда будут заливать горячий сок.
Березовый сок с апельсином
- Порций: 6
- Время: 30 минут
Приготовление:
- Сок вылейте в кастрюлю и доведите его до кипения.
- Добавьте сахар и лимонную кислоту.
- На дно банки положите апельсины и залейте горячим соком.
- Закрутите металлической крышкой.