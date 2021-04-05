Пісні хлібці без глютену на кожен день: рецепт Лізи Глінської
Якщо ви пильне стежите за своєю фігурою чи не вживаєте глютену цей рецепт пісних хлібців саме для вас!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Хлібці за рецептом Лізи Глінської не тільки смачні та пісні, а ще й корисні. Вони легко готуються та до їх складу входить рисове борошно і насіння.
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Хлібці виходять ароматними, хрумкими, а їсти їх можна як самі, так і з салатом чи овочами.
Рецепт пісних хлібців
- У мисці з'єднайте насіння соняшника, кунжут, мак та льон. Перемішайте насіння та відставте в сторону.
- Підігрійте кокосову олію в мікрохвильовці. В окремій мисці з'єднайте теплу воду з сіллю та цукром, перемішайте. Влийте гарячу кокосову олію та знову перемішайте.
- Додайте рисове борошно до рідкої суміші та вимішуйте до однорідної консистенції.
- З'єднайте рідку масу з насінням та вимішайте.
- Застеліть шар пергаменту на деко та викладіть по 1 столовій ложці тіста для хлібців. Трішки розрівняйте їх та відправте випікатися в розігріту до 160 градусів духовку з режимом "Конвекція" на 15 – 20 хвилин.
- Рум'яні хлібці вийміть з духовки, перекладіть на блюдце та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт приготування хлібців без глютену та яєць у відео:
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