Сырники из топленого молока по рецепту Владимира Ярославского
Нереально вкусный рецепт сырников из топленого молока. Кстати, рецепт довольно низкокалорийный, ведь сырники после обжарки на сковородке готовятся в духовке.
Источник:Владимир Ярославский
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусных сырников из топленого молока. Шеф-повар отметил, что важно добавлять в сырники хороший сыр, ведь это основной ингредиент блюда.
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Сыр из топленого молока насыщен полезными веществами и невероятными вкусами. Давно мечтал найти хорошего фермера и сделать именно такие сырники, потому что выходят они великолепными,
– прокомментировал Владимир Ярославский.
Также важно знать, что сыр для блюда должен быть сухим, а если у вас он влажный – отожмите его через марлю.
Рецепт сырников от Владимира Ярославского
- В большой миске смешайте творог, желток, сахар и разомните вилкой.
- Всыпьте в творог муку и еще раз перемешайте.
- Присыпьте мукой столешницу, выложите сырное тесто и сформируйте колбаску.
- Нарежьте колбаску на одинаковые кусочки и сформируйте сырники.
- Обжарьте сырники на сковородке до румяной корочки с обеих сторон.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките сырники в духовке до готовности.
- Подавайте готовые сырники к столу с вареньем, сметаной или со сгущенкой. Приятного аппетита!
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