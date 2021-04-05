Нереально вкусный рецепт сырников из топленого молока. Кстати, рецепт довольно низкокалорийный, ведь сырники после обжарки на сковородке готовятся в духовке.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусных сырников из топленого молока. Шеф-повар отметил, что важно добавлять в сырники хороший сыр, ведь это основной ингредиент блюда.

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Сыр из топленого молока насыщен полезными веществами и невероятными вкусами. Давно мечтал найти хорошего фермера и сделать именно такие сырники, потому что выходят они великолепными,

– прокомментировал Владимир Ярославский.

Также важно знать, что сыр для блюда должен быть сухим, а если у вас он влажный – отожмите его через марлю.

Рецепт сырников от Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 300 г домашнего творога из топленого молока;

– 1 желток;

– 25 г сахара;

– 25 г муки.