Нереально смачний та оригінальний рецепт торта без глютену, коржі для якого ви з легкістю приготуєте на звичайній антипригарній сковорідці!

Успішна кондитерка та авторка кулінарних книг Ліза Глінська поділилася рецептом смачного торту на сковорідці без глютену.

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Для приготування ніжного торта вам потрібно мінімум зусиль, а результат вас вразить бездоганним смаком та легкою структурою випічки.

Готувати бісквіт для торта потрібно на антипригарній сковорідці діаметром 18 сантиметрів, без додаткового використання води, олії чи масла.

Рецепт бісквіта на сковорідці без глютену

Інгредієнти для бісквіта:

– 200 г рисового борошна;

– 200 мл молока;

– 5 г розпушувача;

– 40 г вершкового масла;

– 60 г жовтка;

– 90 г білка;

– 80 г цукру.

Змішайте рисове борошно з розпушувачем, додайте молока, жовтків та розтоплене вершкове масло. Окремо збийте білки з цукром та легкими рухами вмішайте суміш в тісто. Обсмажте коржі на розігрітій сковорідці з обох сторін. Всього у вас вийде 4 коржі.

Рецепт крему для торта

Інгредієнти для крему пломбір:

– 300 мл молока;

– 60 г жовтка;

– 25 г кукурудзяного крохмалю;

– 60 г цукру;

– ванільний цукор або ваніль;

– 100 г холодного вершкового масла;

– 200 мл вершків 30 – 35%.

Змішайте жовтки з цукром та крохмалем. Прогріте в каструлі молоко з ванільним цукром. Залийте гаряче молоко в миску до яєчної маси та ретельно перемішайте. Вилийте всю масу в каструлю та варіть при постійному помішуванні до закипання. Після того як маса закипить варіть ще 1 хвилину. Зніміть крем з вогню, додайте шматочки холодного вершкового масла та перемішайте до однорідної консистенції. Перелийте готовий крем в миску, накрийте шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник на 60 хвилин. У крем додайте попередньо збиті вершки та перемішайте. Крем готовий.

Рецепт сиропу для просочування торта

Інгредієнти:

– 250 мл води;

– 130 г цукру.

У каструлю додайте воду, цукор та доведіть до кипіння. Охолодіть масу та просочіть нею коржі.

Для декору торта використайте мигдалеві пластівці – 150 грамів буде достатньо.

Збираємо торт без глютену