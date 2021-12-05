Рассольники готовят на совершенно разных бульонах – мясных, грибных и даже рыбных. Один из лучших советов известного кулинара – максимум ингредиентов и минимум жидкости.

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Для мясного бульона можно использовать свинину, говядину, индюшатину и курятину. Перед началом мясо можно обжарить со всех сторон или приготовить на мангале. Блюдо приобретет особый вкус и аромат, если каждый овощ завернуть в фольгу и запечь в духовке.

Особый суп / Фото Food Oboz

Идеальный рассольник не может обойтись без огурцов, единственное правило – чтобы они были хрустящими и плотными. Еще один важный ингредиент – рассол. Он может быть огуречным или из-под квашеной капусты. Также можно готовить без него, если вкус супа и без него получается достаточно насыщенным.

Овощи – незаменимые составляющие рассольника. Классическое наполнение – это лук, морковь, картофель. Можно добавить корень сельдерея, грибы, брюссельскую капусту и батат.

Сытный обед / Фото Западкнига

Популярная крупа для приготовления рассольника – перловая. Если же эта каша вам не нравится, замените ее на рис, гречку, пшеницу или пшено. По желанию можно обойтись без крупы, добавив больше картофеля.

Особыми ингредиентами супа станут хмели-сунели и белый хрен.