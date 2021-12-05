Розсольники готують на абсолютно різних бульйонах – м’ясних, грибних та навіть рибних. Одна із найкращих порад відомого кулінара – максимум інгредієнтів та мінімум рідини.

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Для м’ясного бульйону можна використовувати свинину, яловичину, індичатину та курятину. Перед початком м’ясо приготування можна обсмажити з усіх боків або приготувати на мангалі. Страва набуде особливого смаку та аромату, якщо кожен овоч загорнути у фольгу та запекти у духовці.

Особливий суп / Фото Food Oboz

Ідеальний розсольник не може обійтися без огірків, єдине правило – щоб вони були хрусткими та щільними. Ще один важливий інгредієнт – розсіл. Він може бути огірковий або з-під квашеної капусти. Також можна готувати без нього, якщо смак супу і без нього виходить досить насиченим.

Овочі – незамінні складники розсольника. Класичне наповнення – це цибуля, морква, картопля. Можна додати ще корінь селери, гриби, брюссельську капусту та батат.

Ситний обід / Фото Західкнига

Популярна крупа для приготування розсольника – перлова. Якщо ж ця каша вам не до вподоби, замініть її на рис, гречку, пшеницю чи пшоно. За бажанням можна обійтися без крупи, додавши більше картоплі.

Особливими інгредієнтами супу стануть хмелі-сунелі та білий хрін.